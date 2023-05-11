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Госжилинспекция способствовала благоустройству дома по Молодежной 2В в Ногинске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Мая 2023, 14:09
Серию нон-стоп визитов осуществила Госжилинспекция Подмосковья в один дом Богородского округа, передает пресс-служба ведомства.
«Управляющая компания ООО "Наш двор" трижды получала разные поручения по обустройству четырехэтажки на Молодежной, 2В в Ногинске, и трижды жилищные инспекторы возвращались, чтобы проконтролировать работы. В результате за три дня в доме провели целый комплекс работ, хотя первоначально речь шла только о ремонте окон в подъезде», - сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.
Первый подход к дому на Молодежной состоялся 3 мая. Получив жалобу жительницы на отсутствие стекол в окнах второго подъезда, жилищные инспекторы поручили управляющей компании
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