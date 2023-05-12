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Более 90 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Мая 2023, 12:56
В Московской области с начала года родилось более 90 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Сегодня каждая женщина, имеющая положительный ВИЧ-статус, может родить здорового ребенка. Если женщина знает о своем ВИЧ-статусе и уже наблюдается в Центре СПИД, то наши специалисты помогут ей спланировать беременность. Если же наличие ВИЧ-инфекции у женщины выявляется во время беременности, неважно на каком сроке, нужно как можно скорее обратиться в Центр СПИД. Всем женщинам, независимо от того, планируют ли они в
ближайшее время беременность или нет, рекомендуется обследоваться на ВИЧ. Это простой и доступный анализ», - рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр
Пронин.
Своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье как маме, так и малышу. Все лечение предоставляется бесплатно.
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