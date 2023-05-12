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Порядка 20 тыс. школьников Подмосковья приняли участие в экологическом онлайн-уроке
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Мая 2023, 12:56
Сегодня в Московской области состоялся второй в этом году экологический онлайн-урок, темой которого стал «Раздельный сбор отходов — это навигатор на пути к здоровому образу жизни», организаторами интерактивного занятия выступили: Министерство ЖКХ Московской области и Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО, информирует пресс-служба ведомства.
«В первую очередь, я хочу поблагодарить учителей и родителей учеников за то, что поднимают такую важную тему, как экология, и помогают организовать подобные масштабные мероприятия для школьников. Московская область на сегодня — один из лидеров в отрасли по обращению с отходами, и нам есть, что рассказать детям о наших достижениях и результатах. Реализованные за 5 лет реформы подмосковные экопроекты — это вклад в будущую чистую окружающую среду наших учеников. Важно, что полученные сегодня знания, они смогут применить на практике уже завтра на территории Подмосковья», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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