12мая 2023
пятница
|
Порядка 115 лотов выставили на торги в Дмитровском округе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 12 Мая 2023, 12:57
По данным Комитета по конкурентной политике Московской области и Регионального центра торгов за прошлую неделю в Подмосковье на торги выставлено 73 объекта, из которых 68 лота – это земельные участки, 5 – здания и коммерческие помещения, информирует пресс-служба ведомства.
«Со 2 по 5 мая наибольшее количество лотов выставлено на торги в трех городских округах: Дмитровский, Коломна и Пушкинский. На сегодняшний день в Дмитровском округе подать заявки на участие в торгах можно по 115 лотам. Здесь с начала 2023 года жители уже взяли на аукционе 43 земельных участка в аренду и 13 в собственность», - говорится в сообщении.
Все участки размещаются на портале ЕАСУЗ.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +15 +17 ночью +11 +13
Котировки
Партнеры