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Производство строительных материалов реконструируют в городском округе Мытищи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Мая 2023, 09:43
В городе Мытищи проведут реконструкцию производственно-складского корпуса для изготовления и хранения строительных товаров, разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области, инвестиции ООО «Выбор» составили 120 млн рублей, информирует пресс-служба ведомства.
«Площадь объекта — более 7,7 тыс. кв. метров. Здесь производят, упаковывают и хранят строительные изделия из обработанного металла. Реконструкция проводится в рамках модернизации и расширения здания — застройщик планирует заменить несущие конструкции складских и производственных помещений, а также трехэтажного административно-бытового блока. Работы будут завершены в октябре 2023 года. Реализация проекта поможет создать 28 рабочих мест», - говорится в сообщении.
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