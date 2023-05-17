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Определен подрядчик реконструкции «Немчиновского лицея» в Одинцовском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Мая 2023, 09:44
Определен подрядчик на проведение реконструкции здания «Немчиновского лицея» со строительством пристройки на 950 мест в Одинцовском округе, которую планируют завершить в 2024 году, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«По итогам конкурсных процедур контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО "Стройкомплекс". В ближайшие недели подрядчик выйдет на площадку на улице Агрохимиков в поселке Новоивановское и приступит к работам подготовительного этапа», - говорится в сообщении.
Строительство будет вестись по государственной программе за счет средств бюджета.
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