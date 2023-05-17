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В Раменском завершился ремонт Донинской врачебной амбулатории
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Мая 2023, 09:45
В Раменском городском округе после ремонта возобновила работу Донинская врачебная амбулатория, за один день здесь медицинскую помощь получают порядка 30 человек, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«На сегодняшний день к амбулатории прикреплено более 3 тыс. пациентов, из них более 500 - дети. Ремонтные работы на объекте велись с середины декабря прошлого года. Важно, что на этот период оказание медицинской
помощи населению не приостанавливалось, врачи продолжали принимать пациентов в Захаровском ФАПе. На проведение работ было направлено почти 9 млн рублей», — рассказывает главный врач Раменской областной больницы Сергей Маркитан.
После завершения ремонта амбулатория полностью преобразилась: внутренние помещения оформлены в единой цветовой гамме, установлен инфомат. Прием пациентов ведут терапевт, педиатр, взрослый и детский стоматологи. Также по графику в амбулаторию выезжают узкопрофильные специалисты из поликлиники
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