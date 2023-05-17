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Дольщикам показали и рассказали, как достраивают ЖК «Восточный» в Истре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Мая 2023, 09:46
На строительной площадке ЖК «Восточный» в городском округе Истра прошла встреча инициативной группы дольщиков с руководителем регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Вячеславом Бетиным и представителями подрядной организации, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.
«Подрядчик доложил о ходе строительства, рассказал о плановых сроках сдачи домов, а также провел обход по объектам. С дольщиками обсудили механизм передачи квартир и напомнили о необходимости своевременной сдачи в Фонд документов, подтверждающих включение в Реестр участников строительства», - говорится в сообщении.
В мае 2021 года на Наблюдательном совете Фонда развития территорий было принято решение о завершении строительства жилого комплекса. Права на дострой были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
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