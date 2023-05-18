18мая 2023
четверг
|
Бесплатную путевку в летний лагерь можно получить онлайн в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Мая 2023, 11:31
С начала 2023 года на региональном портале оформили 14 тысяч заявок на путевки в детские лагеря. Отдохнуть бесплатно могут дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, информирует пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Чтобы подать заявление, не нужно никуда ходить, достаточно открыть портал госуслуг Подмосковья и заполнить онлайн-форму. Следует выбрать муниципалитет, приложить документы, удостоверяющие личность, и подтвердить право на льготу. Ведомство рассмотрит заявление, результат поступит в личный кабинет в течение 6 рабочих дней», – подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Бесплатная путевка полагается один раз в год детям из малообеспеченных или многодетных семей, сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья или тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +16 +18 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры