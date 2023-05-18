18мая 2023
четверг
|
Дом №4 в ЖК «Лесобережный» округа Красногорск поставили на кадастр
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Мая 2023, 11:31
В городском округе Красногорск в жилом комплексе «Лесобережный» на кадастровый учет оперативно поставили жилой дом №4, это стало возможным благодаря совместной работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области, передает пресс-служба ведомства.
«Объекту присвоен адрес: Московская область, г.о. Красногорск, с. Николо-Урюпино, ул. Полковника Глазунова, д.4. Кадастровый номер: 50:11:0040109:4611», - говорится в сообщении.
Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность получить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детские сады, прикрепиться к поликлинике, оформить право собственности на квартиры и осуществлять другие юридические действия.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +16 +18 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры