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Прямой эфир с предпринимателями региона пройдет 23 мая
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Мая 2023, 11:32
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева 23 мая проведет прямой эфир с предпринимателями региона, информирует пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Трансляция состоится в официальном телеграм-канале Мининвеста, начало в 15.00», - говорится в сообщении.
Главной темой онлайн-встречи станут меры поддержки бизнеса в Московской области. В ходе прямого эфира зампред Зиновьева расскажет о том, какие меры господдержки будут доступны предпринимателям региона в 2023 году, а также анонсирует старт конкурсных отборов на получение поддержки по отдельным программам.
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