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В Воскресенске приступили к капитальному ремонту путепровода на ул. Федотовской
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Общество — 18 Мая 2023, 11:34
Дорожные службы приступили к капитальному ремонту путепровода через ж/д пути на ул. Федотовской в Воскресенске, который был включен в программу капремонта искусственных сооружений в этом году, на сегодняшний день на объекте ведутся подготовительные работы, передает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«На путепроводе в Воскресенске началось обустройство стройгородка, подготовка технических средств организации дорожного движения, установка подмостей и очистка опор и ригелей от сколов и дефектов. Активный этап капитального ремонта начнётся через месяц – работы будут проводить по полосам. Для комфортного и безопасного проезда автомобилистов будет организовано реверсивное движение. Завершить капитальный ремонт путепровода планируется в октябре», – рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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