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Детский сад для 225 малышей построят в ЖК «Новоград Павлино» округа Балашиха
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Общество — 18 Мая 2023, 11:35
В жилом комплексе «Новоград Павлино» городского округа Балашиха построят детский сад для 225 малышей, разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области, информирует пресс-служба ведомства.
«Социальный объект возведет застройщик ГК МИЦ за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории», - говорится в сообщении.
Площадь трехэтажного здания составит более 3,5 тысяч кв. метров. В нем разместят 10 групповых от 15 до 25 мест каждая. Детский сад укомплектуют музыкальным и физкультурным залами, помещениями медблока и пищеблока, кружковыми, пожарным постом и помещениями охраны.
На прилегающей территории разместятся теневые навесы, площадки для игр и спортивных занятий на свежем воздухе.
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