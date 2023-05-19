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Справки для абитуриентов и поездок в детские лагеря можно заказать онлайн в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Мая 2023, 12:17
В рамках проекта «Онлайн поликлиника» жители Подмосковья могут получать на региональном портале Госуслуг справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, справку 079/у, необходимую для поездки в детский
лагерь, и справку по форме 086/у, которая необходима абитуриентам, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Получение онлайн-справок через региональный портал Госуслуг особенно удобно в преддверии лета для родителей, дети которых поедут отдыхать в лагерь, и абитуриентов, поступающих в ВУЗы. Справки будут храниться в личном кабинете пациента на портале, а значит, всегда будут под рукой в мобильном телефоне», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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