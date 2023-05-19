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Строительная готовность стадиона «Труд» в Балашихе составляет свыше 72%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Мая 2023, 12:17
Cтроительная готовность стадиона «Труд» в Балашихе составляетсвыше 72%, передают пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области и Министерства строительного комплекса Московской области.
«Стадион, построенный еще в 1928 году, по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева был включен в госпрограмму "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Здесь появится современное футбольное поле и бейсбольная площадка для проведения тренировочных и спортивных мероприятий. Подогреваемое футбольное поле с искусственным покрытием будет оборудовано освещением, электронным табло. Для зрителей не стадионе предусмотрены трибуны. Открытия стадиона ждут свыше двух тысяч юных спортсменов из Балашихи, которые занимаются бейсболом, футболом, художественной гимнастикой. На обновленном объекте будут обеспечены комфортные условия для каждой секции. В ходе реконструкции на территории объекта также возведен ФОК с универсальным и тренажерным залом», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
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