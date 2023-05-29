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Порядка 2 тыс. участников вышли на старт первого в сезоне велозаезда Gran Fondo в Волоколамске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2023, 14:11
Легендарная серия международных велозаездов Gran Fondo открыла сезон в подмосковном Волоколамске, 28 мая на автодроме Moscow Raceway состоялся первый в этом году заезд, а также семейный велофестиваль Gran Fondo FEST, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Gran Fondo – это всегда большое событие, один из самых ярких и масштабных стартов летнего спортивного сезона. В Московской области есть ряд уникальных маршрутов с живописными пейзажами и хорошим дорожным покрытием, которые привлекают участников. Поэтому ежегодно в регионе мы принимает несколько стартов серии. Участниками первого заезда серии в этом году стали 2 тыс. жителей и гостей Московской области», – прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
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