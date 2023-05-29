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Четыре жилых дома и четыре таунхауса поставили на кадастр в Подмосковье за неделю
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2023, 14:15
На прошлой неделе в Московской области на кадастровый учет поставили 4 жилых дома и 4 таунхауса в 3 муниципальных образованиях региона, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.
«Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность прикрепиться к поликлинике, оформить право собственности на квартиры, записать детей в школы и детские сады и осуществлять другие юридические действия», - говорится в сообщении.
Кадастровые номера присвоили: таунхаусам в ЖК «Кембридж» в деревне Красный Поселок городского округа Истра;
двум домам на 672 квартиры в ЖК «Домодедово парк» городского округа Домодедово; жилому на 193 квартиры в ЖК «Ильинские луга» и жилому дому на 109 квартир в ЖК «Лесобережный» городского округа Красногорск.
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