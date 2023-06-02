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Госжилинспекция проконтролировала ремонт ступеней входной группы высотки в Пушкине
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июня 2023, 12:55
Жители высотки на Московском проспекте, 57/2 в Пушкине поблагодарили Госжилинспекцию Подмосковья за неравнодушное отношение к решению их проблемы. Жилищные инспекторы воздействовали на управляющую компанию МБУ «ЖЭУ Пушкино», и она отремонтировала ступени входной группы в подъезд и вернула людям беспрепятственный доступ к жилью, передала пресс-служба ведомства.
«Повреждения такого характера управляющая компания обязана выявлять на регулярных осмотрах подведомственного жилья и устранять в текущем порядке. В данном случае для восстановления гарантированных законом прав безопасного проживания жителям потребовалась наша помощь», — сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
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