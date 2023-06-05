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Подмосковный проект «Наш участковый врач» представлен в 44 регионах России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2023, 14:28
В Грозном презентовали проект «Наш участковый врач», разработанный Минздравом Московской области и НИКИ детства, проект представила заместитель директора Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Елена Кондратьева, передает пресс-служба Минздрава региона.
«Проект "Наш участковый врач" позволяет оказывать профессиональную поддержку участковым педиатрам, развивать систему наставничества, повышать образовательный уровень. Меры направлены на снижение оттока врачей и повышение качества оказываемой медицинской помощи детям. На данный момент проект был презентован уже в 44 регионах страны», - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.
Среди регионов, где был представлен проект, Республика Крым, Приморский край, Липецкая область и другие.
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