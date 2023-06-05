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Подмосковное производство мебели воспользовалось промипотекой
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2023, 14:29
Компания «МЕБЕЛЬ МОЛЧАНОВ», работающая в Московской области, стала еще одним получателем промышленной ипотеки, компания воспользовалась ей для приобретения производственной площадки в Богородском городском округе, информирует пресс-служба Мининвеста региона.
«Компания "МЕБЕЛЬ МОЛЧАНОВ" занимается разработкой, изготовлением и продажей корпусной мебели. Воспользовавшись промышленной ипотекой, она приобрела производственную площадку площадью 1 тыс. кв. метров. Сумма кредита составила 50 млн рублей», – заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания стала одним из подмосковных предприятий, получивших кредит по программе «Промышленная ипотека». Общая сумма кредитов, выданных компаниям-получателям промипотеки в Подмосковье, уже превысила 1,3 млрд рублей. Еще 40 заявок сегодня находятся на рассмотрении в банках.
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