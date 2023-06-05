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В Ступине состоялся диалог бизнеса с надзорными органами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2023, 14:29
По инициативе руководителя общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ступине, Кашире и Серебряных Прудах Владимира Кузнецова в культурно-досуговом центре «Юность» прошло семинар-совещание предпринимателей городского округа Ступино с представителями органов власти и контрольно-надзорных органов, передает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.
«Мероприятие было приурочено к празднованию Дня предпринимателя», - говорится в сообщении.
Представители Торгово-промышленной палаты Московской области, прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС, центра «Мой бизнес» рассказали предпринимателям о новшествах в законодательстве и напомнили о необходимости соблюдения обязательных требований.
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