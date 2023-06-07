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Свыше 44 тыс. подмосковных школьников побывали на предприятиях НХП региона с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2023, 12:24
С 1 января по 1 июня 2023 года более 44 тыс. школьников Московской области побывали на предприятиях народных художественных промыслов региона, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Чаще всего школьники приезжали на Жостовскую фабрику в городской округ Мытищи. Более 13,5 тыс. ребят познакомились с Жостовским промыслом, побывали на экскурсии в единственном в мире музее "картин на металле" и мастер-классе, где смогли самостоятельно расписать поднос под руководством опытных художников фабрики. Вторым по популярности стал Гжельский завод художественной росписи в Раменском городском округе – там побывали более 7 тыс. школьников, которые увидели весь процесс производства фарфоровых изделий, традиционных для Гжели, пройдя по всей цепочке технологического процесса, посетили музейную экспозицию. На Богородскую фабрику художественной резьбы по дереву в Сергиево-Посадский городской округ приехали более 6,5 тыс. школьников и увидели, как изготавливают и в какой технике расписывают всемирно известные игрушки», - говорится в сообщении.
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