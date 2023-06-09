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Компания «Аполло» до конца лета построит завод в Есипово
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2023, 14:58
Компания «Аполло» завершит строительство завода по производству металлоконструкций в индустриальном парке «Есипово» до конца августа, инвестпроект будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) до конца 2023 года, тогда же запланирован и запуск завода. Общий объем инвестиций — более полумиллиарда рублей, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«На новом производстве будет создано около 80 рабочих мест для жителей городского округа Солнечногорск. Для того, чтобы решить возможную проблему с кадрами, предприятие планирует запустить обучающие курсы для строителей, а также брать на практику студентов и трудоустраивать молодых специалистов по принципу наставничества, чтобы молодые люди перенимали опыт у старших сотрудников», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.
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