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Ямочный ремонт первой волны в рамках субсидии ГУСТ выполнен на 99% в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2023, 14:59
Первый этап ямочного ремонта во дворах и внутриквартальных проездах в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ из бюджета Московской области, близок к завершению, на данный момент восстановлено более 352 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия в 39 муниципалитетах Подмосковья, передает пресс-служба ведомства.
«На сегодняшний день ямочный ремонт первой волны во дворах и внутриквартальных проездах практически завершен: восстановлено 99,6% оцифрованных ям. Выполнение работ идет с опережением графика - 29 городских округов полностью завершили ремонт асфальтового покрытия. На этот раз ряды тех, чьи результаты составляют 100%, пополнили: Дмитровский, Балашиха, Шатура и Солнечногорск. 10 муниципалитетов приближаются к завершению, однако "улучшить успеваемость" необходимо тем, чьи результаты составляют менее 90%, в их числе: Раменский, Одинцовский, Щелково, Люберцы, Орехово-Зуевский», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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