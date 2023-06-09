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Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт в июньские праздники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2023, 15:00
В связи с празднованием Дня России в предстоящие выходные изменится расписание общественного транспорта, 10 и 12 июня автобусы и будут курсировать по расписанию субботы, а 11 июня – по расписанию воскресенья, передает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«В праздничные дни на маршрутах Подмосковья будут курсировать более 7 тысяч автобусов, более 3 тысяч из них – Мострансавто», - говорится в сообщении.
В расписание пригородных поездов ЦППК совместно с МЖД в Подмосковье внесены изменения: пригородные поезда будут работать по расписанию субботы 10 и 11 июня, а 12 июня – по расписанию воскресенья. На Курском, Павелецком и Казанском направлениях назначены дополнительные экспрессы до Тулы, Узловой и Рязани. На пригородные поезда МТППК абонементы «Выходного дня» будут действовать 9,10,11,12 и 13 июня.
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