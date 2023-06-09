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Министр строительного комплекса Подмосковья провел совещание по завершению строительства школ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2023, 15:00
Под председательством министра стройкомплекса Подмосковья Владимира Локтева состоялось совещание в формате ВКС с представителями администраций Королева, Балашихи, Шатуры, Одинцовского, Сергиево Посадского и Раменского городских округов и компаниями-подрядчиками по вопросу завершения строительства школ к началу учебного года, информирует пресс-служба Минстроя региона.
В ходе совещания перед администрациями и подрядчиками была поставлена задача обеспечить своевременную закупку и поставку оборудования и открытие школ 1 сентября.
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