13июня 2023
вторник
|
Строители начали возводить второй этаж новой поликлиники в Лобне
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Июня 2023, 14:45
На улице Заречная в Лобне продолжается строительство большой современной поликлиники ГБУЗ Московской области «Лобненская центральная городская больница», рабочие приступили к возведению второго этажа здания, информирует пресс-служба регионального Минстроя.
«Работы ведутся в рамках национального проекта "Здравоохранение". На объекте работают 55 строителей и пять единиц техники. Рабочие продолжают монолитные работы на уровне второго этажа здания будущей поликлиники. Поликлиника сможет принимать до 600 посетителей в смену», - говорится в сообщении.
Подрядчиком на объекте выступает ООО «Триумф». Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце следующего года. По проекту общая площадь 5-этажного здания составит 11,6 тыс. кв. м.
В состав поликлиники войдут клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, стоматология, отделения травматологии и ортопедии, отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения, прием будут вести участковые терапевты и профильные специалисты. Поликлиника будет оснащена современной медицинской техникой и оборудованием.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +20 +22
вечером +15 +17 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры