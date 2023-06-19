19июня 2023
понедельник
|
УФАС Подмосковья включит ООО «МТК» в реестр недобросовестных поставщиков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Июня 2023, 11:08
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные администрацией г.о. Балашиха, в отношении ООО «МТК» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Согласно представленным сведениям администрация заключила с обществом контракт на выполнение работ по устройству парковочного пространства. В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, Администрация расторгла контракт в одностороннем порядке», - говорится в сообщении.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
вечером +16 +18 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры