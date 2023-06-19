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Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах Губернатора Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июня 2023, 11:09
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах Губернатора Подмосковья, информирует пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».
Кандидатуру Андрея Воробьева выдвинули на XXVII Конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», которая состоялась 14 июня в Красногорске. Его поддержало 380 делегатов.
Сегодня, 17 июня, Андрей Воробьев лично подал документы в Избирательную комиссию Московской области. Их приняли председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, заместитель председателя Олег Селекзянов и начальник Правового управления Избирательной комиссии Московской области Александр Антонов.
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