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Свиноводческий комплекс реконструировали в Серебряных Прудах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июня 2023, 13:18
В городском округе Серебряные Пруды реконструировали свиноводческий комплекс, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, информиурет пресс-служба Минжилполитики региона.
«Застройщик ООО "СПФ Агро" вложил в реализацию 400 млн рублей. Площадь застройки составила 62 тыс. кв. м. В рамках реконструкции на территории свиноводческого комплекса, содержащего более 26 тыс. голов, были построены здание доращивания поросят, пять переходных галерей, здание для отгрузки свиней и новая лагуна на 16 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит увеличить производство мясных продуктов в Подмосковье и поможет создать 15 новых рабочих мест», - говорится в сообщении.
ООО «СПФ Агро» с 2010 года строит и модернизирует свинокомплексы на территории Московской области. Объем производства свинины компании составляет 6,2 тыс. т в год.
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