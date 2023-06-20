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Филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ открылся в Реутове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июня 2023, 13:20
В Реутове начал работу филиал консультативно-диагностического центра (КДЦ) МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Новый филиал рассчитан на пациентов восточной части Московской области и просто тех жителей Подмосковья, кому в Реутов добираться удобнее, чем до нашего головного КДЦ. Здесь ведут прием врачи-специалисты третьего уровня – кардиологи, неврологи, эндокринологи, гематологи, гастроэнтерологи, ревматологи и терапевты. На сегодняшний день работает одна смена, но с осени планируется прием врачей в две смены», - рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев.
В дальнейшем в филиале КДЦ планируется расширить перечень профилей, по которым будут вестись приемы. В частности, КДЦ МОНИКИ в Реутове пополнят УЗИ-специалисты, офтальмологи, дерматовенерологи, пульмонологи, оториноларингологи.
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