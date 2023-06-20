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Более 30 объектов здравоохранения отремонтировали в Подмосковье с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июня 2023, 13:21
В Подмосковье реализуется комплексная программа ремонтов объектов здравоохранения. В нее вошли как стационары и поликлиники, так и амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики,
подстанции и посты скорой помощи, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Ремонт объектов здрава – это не просто внутренняя отделка. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы
создаем удобные зоны ожидания врача, размещаем на объектах современную навигацию, электронные табло с графиком приема специалистов. Устанавливаем новую медицинскую мебель и оборудование. С начала года в
Подмосковье отремонтировали 32 объекта здравоохранения», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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