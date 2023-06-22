22июня 2023
четверг
|
Суд признал законным решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «Фирма Валери»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Июня 2023, 11:55
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Фирма Валери» в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ "Испытательный центр имени Ю.А. Гагарина" о внесении сведений в отношении ООО "Фирма Валери" в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку формы гражданской авиации для нужд заказчика», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП. Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +24 +26
вечером +19 +21 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры