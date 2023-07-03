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В Подмосковье построят 25 новых коммерческих объектов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2023, 12:47
На прошлой неделе в Центр Содействия Строительству при Правительстве региона поступило 25 новых коммерческих проектов, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.
«ЦСС при Правительстве Московской области — первый в стране проектный офис, который уже более 5 лет помогает бизнесу Подмосковья строить без барьеров и лишних процедур», - говорится в сообщении.
Среди них можно выделить:
- складское здание на участке площадью 14,5 га в городском округе Электросталь;
- бассейн на участке площадью 7,7 га в городском округе Мытищи;
- производственно-складское здание на участке 2,7 га в Богородском городском округе;
- склад на участке площадью 2,7 га в городском округе Воскресенск;
- цех по производству пивных напитков на участке площадью 2,5 га в городском округе Солнечногорск;
- логистический комплекс на участке площадью 0,6 га в городском округе Подольск;
- животноводческий молочный комплекс на участке 0,015 га в городском округе Шаховская и др.
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