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Почти 1,8 тыс. выпускников завершили обучение в областном медколледже
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июля 2023, 11:38
В филиалах Московского областного медицинского колледжа №1 завершились выпускные, в этом году в нем закончили обучение порядка 1,8 тыс. выпускников, передает пресс-служба Минздрава региона.
«В Подмосковье заинтересованы в привлечении на работу не только врачей, но также фельдшеров, медсестер и других специалистов со средним медицинским образованием. Ежегодно мы увеличиваем количество бюджетных мест для поступающих в наш колледж. За последние 5 лет этот показатель увеличился на 70%. Мы приглашаем всех выпускников после окончания обучения на работу в наши медицинские организации», – сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
В Московском областном медколледже проводится обучением студентов по таким специальностям, как «лечебное дело», «сестринское дело», «стоматология ортопедическая», «лабораторная диагностика», «акушерское дело», «фармация» и «стоматология профилактическая».
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