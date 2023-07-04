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В Подмосковье возвели 29 подстанций по программе повышения надежности электроснабжения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июля 2023, 11:39
Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения. В рамках реализации программы специалисты «Мособлэнерго» построили 29 трансформаторных подстанций с начала марта, информирует пресс-служба ведомства.
В этом году по программе запланировано построить еще одну электроустановку 250 кВА в поселке Нахабино Красногорска.
В настоящее время по программе повышения надежности электроснабжения специалисты «Мособлэнерго» также заменили 337 опор и 39 км провода/кабеля на линиях электропередачи. Всего по планам необходимо заменить 82 км провода и кабеля на линиях электропередачи. Отремонтировано электрооборудование в 30 распределительных и трансформаторных подстанциях. Работы по программе будут продолжаться до конца октября 2023 года.
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