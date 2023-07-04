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«СмартПарк. Новая Рига» увеличит складские площади в Красногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июля 2023, 11:39
В городском округе Красногорск началось строительство второй очереди складского парка «СмартПарк. Новая Рига», Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение застройщику ООО «К Плюс», информирует пресс-служба ведомства.
«Размер инвестиций составит 1,6 млрд рублей», - говорится в сообщении.
В ходе строительства возведут складской комплекс площадью более 27 тыс. кв. метров. Будущий объект спроектирован в соответствии с критериями, предъявляемыми к высококачественным складам класса А+: высота потолков 12 метров, сверхровный бетонный пол с антипылевым покрытием и распределенной нагрузкой. Кроме функции хранения и обработки товаров, здание подразумевает организацию производственной деятельности. Оснащение склада будет выполнено по техническому заданию потенциального арендатора. Завершить строительство планируется в 2024 году. Реализация проекта создаст 300 рабочих мест.
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