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В Раменском округе построили объект придорожного сервиса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2023, 14:56
Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию здания придорожного сервиса в деревне Островцы Раменского городского округа, застройщиком выступил индивидуальный предприниматель, который инвестировал в проект 50 млн рублей, передает пресс-служба ведомства.
«Здание придорожного сервиса площадью 447 кв. метра предназначено для проведения ремонта и обслуживания легковых и грузовых автомобилей. Объект рассчитан на одновременный прием двух транспортных средств и оснащен необходимым оборудованием. Создано 8 рабочих мест», - говорится в сообщении.
Проект сопровождал персональный менеджер Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.
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