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Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по перспективам развития санаториев
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2023, 14:58
Специализированный сервис «Санатории-России» составил рейтинг российских регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли, в котором Московская область заняла четвертое место, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Подмосковье является привлекательным регионом для инвестиций в строительство санаториев, благодаря месторождениям минеральных вод и лечебных грязей. Помимо этого, услуги подмосковных центров смогут привлечь потенциальных клиентов из столицы и из соседних регионов», - говорится в сообщении.
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