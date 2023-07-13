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Раменские врачи спасли 31-летнего мужчину с ранением шеи
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Общество — 13 Июля 2023, 12:37
В Раменскую больницу бригадой скорой помощи был доставлен 31-летний мужчина с ранением шеи, информирует пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Как выяснилось, порезы были нанесены горлышком разбитой бутылки», - говорится в сообщении.
Пациент поступил в крайне тяжелом бессознательном состоянии с низким уровнем давления и гемоглобина. В экстренном порядке мужчина был переведен в операционную, где у него было обнаружено повреждение наружной и внутренней ярёмных вен и ранение позвоночной артерии.
«Для спасения жизни пациента мы провели хирургическую обработку, затем ушили вены и артерии. Благодаря слаженной работе врачей-хирургов, анестезиологов и медсестер операция прошла успешно и заняла 2 часа. В связи с массивной кровопотерей мы провели переливание крови. Общая кровопотеря составила около 1,5 литра. После операции пациент находился в реанимационном отделении, после чего был переведен в хирургическое отделение для мониторинга состояния и проведения перевязок», – рассказал врач-хирург Михаил Кошелев.
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