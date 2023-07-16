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Сервисный центр по ремонту и модернизации генераторных установок построят в Солнечногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Июля 2023, 15:04
Компания «Комплексные ЭнергоСистемы» при содействии Корпорации развития Московской области запустит в индустриальном парке «Есипово» сервисный центр по модернизации, ремонту и обслуживанию генераторных установок различной мощности, предприятие планируется построить в течение двух лет, передает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 110 млн рублей. На первом этапе на предприятии будет создано около 80 рабочих мест. В дальнейшем компания рассчитывает увеличить штат до 160 сотрудников. Запустить предприятие в городском округе Солнечногорск компания планирует в III квартале 2025 года», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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