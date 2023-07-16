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Сезон покоса травы продолжается в Солнечногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Июля 2023, 15:07
В деревне Толстяково в городском округе Солнечногорск инспекторы территориального отдела №5 зафиксировали ненормативное состояние распределительного газового узла и прилегающей территории: дефект ограждения, высокий травостой. Сотрудники МБУ и газовой службы привели объект в порядок: забор покрасили, произвели покос травы, передает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья
«На улице Красная, вблизи дома №16 инспекторский состав выявил ненадлежащее состояние зоны зеленых насаждений. Ответственная организация оперативно отработала замечание: ветки кустарников, нависающих над пешеходной дорожкой срезали, осуществили покос», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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