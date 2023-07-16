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В Солнечногорске начали строить склад-холодильник для хранения 50 тыс. тонн рыбы и мяса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Июля 2023, 15:07
В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства производственно-складского комплекса на территории городского округа Солнечногорск, застройщик - ООО «Мультиколд» построит склад с низкотемпературным режимом хранения продуктов на территории оптово-распределительного центра «Радумля», информирует пресс-служба надзорного ведомства.
«Соглашение о строительстве кластера было подписано между руководством ООО "Мультиколд" и губернатором Московской области Андреем Воробьевым на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Общая площадь склада – более 16 тыс. квадратных метров. Здание предназначено для единовременного хранения замороженной продукции в объеме 50 тыс. тонн. Суммарная вместимость стеллажей, установленных в 4-х морозильных камерах, обеспечит единовременное хранение до 65,5 тыс. паллет. При этом 80% объема займет замороженная рыба, 20% - мясо», - говорится в сообщении.
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