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Инспекторы ГУСТ контролируют устранение последний непогоды в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2023, 14:28
В Главном управлении содержания территорий точно знают, что природные стихии не всегда приносят приятные последствия, дождь и порывистый ветер привели коммунальные службы в режим повышенной готовности, информирует пресс-служба ГУСТ Подмосковья.
«Мы заранее поставили коммунальным предприятиям задачи в нашей системе СКПДИ: проверить ливневые канализации и состояние деревьев, чтобы максимально избежать последствий бушующей стихии. Однако есть территории, где все же предстоит работать над устранением. В частности, сейчас зафиксировано падение 19 деревьев в 10 городских округах: Ленинский – 2, Чехов – 3, Пушкино – 4, Мытищи – 2, Лыткарино – 2, Фрязино – 1, Серпухов- 1, Подольск – 2, Люберцы – 1, Домодедово – 1. Инспекторский состав ГУСТ уже направлен на данные локации, чтобы проконтролировать удаление деревьев и вывоз порубочных остатков», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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