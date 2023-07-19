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В Подмосковье определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам второго квартала
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2023, 14:28
В Московской области с помощью голосового помощника на основе искусственного интеллекта проводится обзвон пациентов, посвященный работе скорой помощи, робот Светлана связывается с теми, к кому приезжала бригада скорой помощи, и просит оценить ее работу по 5-балльной шкале, информирует пресс-служба Минздрава региона.
По итогам работы за 2-й квартал была определена лучшая бригада скорой помощи – врач, фельдшер, медсестра, водитель.
«На службу скорой помощи ложится большая нагрузка, и важно поддержать тех медработников, которые показали наилучший результат. С помощью робота было выполнено более 100 тыс. звонков, в 76% случаев работе бригад выставлена наивысшая оценка. В результате были определены 4 победителя. Все они получат денежную премию», - рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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