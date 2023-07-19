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Число соцпредприятий в Московской области приближается к 1 тыс.
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2023, 14:29
В Московской области продолжает расти количество социальных предприятий, передает пресс-служба Мининвеста региона.
Как отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, число предпринимателей в этом статусе увеличилось более чем на 17% по сравнению с результатами прошлого года.
«Статус социального предприятия бизнесу необходимо подтверждать ежегодно. В этом году его получили уже 940 компаний, из них 275 — впервые. В конце прошлого года в статусе соцпредпринимателя в регионе работали 799 компаний. Таким образом, это число увеличилось на 17,5%», — сообщила зампред Зиновьева.
Подать заявку на получение статуса можно в электронном виде – на портале РПГУ.
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