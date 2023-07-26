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Строительство ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске на особом контроле
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июля 2023, 21:03
В Московской области продолжаются ежедневные выездные совещания на строительных площадках проблемных объектов. Сегодня представители Минжилполитики МО, ГСН МО и администрации проверили ход завершения строительства жилого комплекса «Опалиха Парк» городского округа Красногорск. В правах восстановят более 400 дольщиков, информирует пресс-служба министерства.
«Для решения проблемы жилого комплекса "Опалиха Парк" Правительство Московской области привлекло инвестора ГК "Гранель". Девелопер взял обязательство достроить корпус №1. Сейчас здесь ведутся работы по устройству входных групп, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, благоустройству. Начата подготовка к монтажу лифтового оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года», - говорится в сообщении.
Участникам долевого строительства корпусов №2 и №5 были предложены разные варианты получения жилья: предоставление квартир в достраиваемом корпусе либо в расположенном поблизости жилом комплексе «Аникеевский», строительство которого также активно ведется ГК «Гранель».
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