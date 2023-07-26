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На одном из перекрестков в Дмитрове организовали временное круговое движение
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июля 2023, 21:04
В г. Дмитрове дорожные специалисты в качестве эксперимента запустили круговое движение на пересечении центральных городских улиц Московской, 2-ой Московской и Веретенникова. По итогам эксперимента будет принято решение о постоянной схеме движения и необходимости точечных корректировок, передает пресс-служба регионального Минтранса.
«В центре перекрестка установили водоналивные блоки, дороги оборудовали необходимыми знаками. При движении со всех направлений действует знак "Уступи дорогу", круг — главный. Отметим, что на ул. Веретенникова расположен нерегулируемый пешеходный переход, поэтому при выезде на/с ул. Веретенникова нужно быть внимательными и уступить дорогу пешеходам», - говорится в сообщении.
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