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Подать запрос в фонд пространственных данных Подмосковья теперь можно онлайн
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июля 2023, 15:14
На портале госуслуг Московской области появилась новая услуга, информирует пресс-служба Мингосуправления региона.
«Любой желающий, который хочет получить материалы из фонда пространственных данных региона, может подать онлайн-заявление. Форма запроса очень простая, ее заполнение займет всего несколько минут. Решение поступит в личный кабинет на региональном портале», – сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Пространственные данные содержат информацию о природных, искусственных и иных объектах (зданиях, сооружениях) и явлениях, местоположение которых можно определить. В фонд пространственных данных Московской области включены пространственные данные и материалы, которые получены в результате геодезических работ, аэро- и космических съемок: сведения о состоянии ландшафта, особенностях местности, объектах недвижимости и т.д. Такие данные могут понадобиться для строительства, развития территорий, исследования состояния окружающей среды.
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