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Зарайский проект реновации городской среды выдвинут на конкурс «Лучшая муниципальная практика»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Августа 2023, 22:27
Зарайский проект реновации городской среды выдвинут для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», информирует пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
«Важной частью этого конкурса является возможность для регионов обмениваться практиками в муниципальной работе. Для участия мы выдвинули проекты, которые смогут быть полезны и для других регионов. Они направлены не только на развитие цифровой составляющей в управлении муниципальным хозяйством, но и на повышение качества жизни в городах, а значит и в целом в нашем Подмосковье», - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.
Семь проектов от Подмосковья будут выдвинуты для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2023 году. Конкурс проводится с 2017 года. Он организован в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований. Минстрой России курирует две номинации – «Умный город» и «Градостроительство».
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